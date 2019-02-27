Четвертый пошел: еще одна группа не хочет ехать на Евровидение

Группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая четвертое место на Национальном отборе на Евровидение-2019, отказалась представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле.

На странице в Facebook коллектив сделал официальное заявление. "Друзья! Нам поступает много сообщений с вопросом - выходило ли НСТУ сегодня на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в Евровидении-2019, мы его отклоним. Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша. Поклонников просим понять наше решение - у нас много других площадок для встречи с вами! Приглашаем всех на наши весенние концерты в Германии, Польше и Чехии, а также на сольный концерт в Киеве, который состоится 4 октября", - говорится в сообщении.

Напомним, от участия в конкурсе отказалась победительница Нацотбора MARUV, а также группы Freedom-jazz и KAZKA, занявшая второе место. Кто теперь представит Украину, зависит исключительно от решения Общественного вещателя.

В этом году главное музыкальное состязание Европы пройдет в Тель-Авиве (Израиль). Мероприятие будет проходить в комплексе EXPO Tel Aviv. Полуфиналы шоу состоятся 14 и 16 мая, а финал, в ходе которого определится победитель, прогремит 18.

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