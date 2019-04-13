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В Украину вернули ценный документ о создании независимой церкви: фото и видео

суббота, 13 апреля 2019, 14:29

В Украину из Германии вернули грамоту Петра Первого, украшенную золотом, серебром и печатью, которая свидетельствует о стремлении украинского народа еще в 18 веке отделиться от Московского патриархата.

Об этом написал министр культуры Украины Евгений Нищук.

"Между тем, сегодня ночью состоялось чрезвычайное происшествие - из Германии в Украину прибыла уникальная культурная ценность - исторический документ - Грамота Петра I", - написал министр.

Артефакт, датированный 1708 годом, был потерян во время Второй Мировой войны, а с конца 50-х находился в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена (Федеральная земля Баден-Вюртемберг).

"Это действительно очень интересный рукописный пергамент, размером 80 на 58 см в серебряно-позолоченной оправе. По возвращении документ доставили в Национальный заповедник "София Киевская", где очень скоро мы представим Грамоту к осмотру", - добавил Нищук.

Грамота свидетельствует о давнее стремление Украины создать независимую церковь.

"В начале 18 века опасения Москвы по возврату Киевской метрополии в Константинополь были своевременной и очевидно прецеденты соответствующих контактов были и поэтому в грамоте решили прописать, что Кроковский обязуется больше не обращаться в Константинополь", - рассказала историк Наталья Синкевич.

Грамотой подтверждался статус киевской митрополии как "первоначальной" всех, принадлежащих Московскому патриархату. Таким образом по Киеву признавалась его первостепенная роль в процессе христианизации Руси. В грамоте подчеркивалось пребывания киевского митрополита под властью московского патриарха. Запрет обращаться к вселенскому (константинопольскому) патриарху в самом документе, как и во время присяги, свидетельствовала о том, что в Москве достаточно сильными были опасения по возврату Киевской митрополии под власть Константинополя.

Как сообщал "Апостроф", украинский Монетный двор отчеканил монеты, посвященные предоставлению Томосу об автокефалии Православной церкви Украины.

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