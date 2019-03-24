В Украине выпустили памятные монеты о Томосе: опубликовано фото

Украинский Монетный двор отчеканил монеты, которые посвящены предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
"Монеты продолжают серию "Духовные сокровища Украины", - говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook.
По информации Нацбанка, памятные монеты введут в эксплуатацию 25 марта этого года.
5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, а на следующий день патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
Напомним, что в сети высмеяли выпуск в России монеты в честь аннексии Крыма с изображением Керченского моста.
Ранее "Апостроф" сообщал, что боевики на оккупированном Донбассе выпустили памятные монеты с изображением убитого главаря ДНР Александра Захарченко.