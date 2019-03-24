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В Украине выпустили памятные монеты о Томосе: опубликовано фото

воскресенье, 24 марта 2019, 23:49

Украинский Монетный двор отчеканил монеты, которые посвящены предоставлению Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

"Монеты продолжают серию "Духовные сокровища Украины", - говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook.

По информации Нацбанка, памятные монеты введут в эксплуатацию 25 марта этого года.

5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, а на следующий день патриарх Варфоломей передал его Епифанию.

Напомним, что в сети высмеяли выпуск в России монеты в честь аннексии Крыма с изображением Керченского моста.

Ранее "Апостроф" сообщал, что боевики на оккупированном Донбассе выпустили памятные монеты с изображением убитого главаря ДНР Александра Захарченко.

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