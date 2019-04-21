Вербное воскресенье: открытки, стихи, фото и видео-поздравления

21 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Это один из 12 великих церковных праздников в году.
Вербное воскресенье - последнее воскресенье перед Пасхой. А уже с понедельника, 22 апреля, начинается Страстная неделя - самое строгое время перед главным христианским праздником.
В этот день, по традиции, верующие посещают храмы, освещают вербу, а также обращаются к Господу с молитвами и просьбами о мире и здоровье. В Вербное воскресенье также принято поздравлять друг друга.
В честь праздника "Апостроф" собрал популярные открытки, стихи, а также фото и видео-поздравления.
Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах
Осанна! С Вербным воскресеньем.
Желаю Божьего спасения.
Пусть благодать в обитель к вам придет,
И сохранит вас от любых невзгод!
***
Вас сегодня поздравляю,
Счастья, мира вам желаю,
Пусть это воскресение,
Создаст вам настроение.
***
Пришла весна, цветет верба,
Идут, за другом друг, года,
День этот почитают издавна,
Радости желая всем и добра,
Я вам желаю еще мира, тепла,
Любви уюта, счастья навсегда.
***
С Вербным воскресеньем вас! Пусть Бог благословит!
Веточка вербы вас от болезней пусть хранит,
Пусть букет вербы от сглаза защищает,
Пусть господ Бог вам всегда и во всем помогает!
Пусть чудо веточка оберегает от обид,
Пусть близкий человек вас поймет и простит,
Пусть мир и согласие в семье главное место займут,
А на душе пусть у вас воцарится уют!
***
К нам воскресенье вербное
Украдкою пришло,
Хочу поздравить первою,
Чтоб вам во всем везло.
Пусть солнце улыбается,
Пусть соловьи поют,
Цветочки распускаются
И вам добро несут!
***
Сегодня день особенный такой -
Отмечен и покоем, и весельем.
Всех христиан, в прекрасный день святой,
Мы поздравляем с вербным воскресеньем!
Пусть будет мир и радость на земле,
Пусть крепнут семьи, подрастают дети,
Пускай у всех получится людей
Стать самыми счастливыми на свете!
Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе
Пусть чистый праздник Вербного воскресения одарит вас светом и любовью, сделает вашу семью сплоченнее, пусть радостью светятся ваши глаза, а дома царит уют, гармония и достаток.
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В этот особенный день пусть верба подарит чистый, добрый свет и добрых улыбок! Желаю искренней веры, здоровья и долгих благополучных лет, не зная горя и печали!
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Господь подарил нам прекрасный праздник, умытый весною, Вербное воскресенье. Примите наилучшие пожелания в этот день. Пусть ваша жизнь течет, как полная река, преодолевая легко все преграды. Пусть никогда не придется вам печалиться. Желаю вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни. Пусть на вашем пути встречаются только верные и надежные друзья. Пусть сбываются все ваши заветные мечты, а дорога, выбранная вами, всегда будет правильною. Храни вас Господь!
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Поздравляю тебя с праздником - Вербным воскресением! Хочу пожелать всего самого хорошего. Пусть жизнь будет счастливой и гармоничной, удача всегда улыбается тебе, а настроение никогда не портится! Здоровья и счастья от всей души и от чистого сердца! С праздником!
Открытки на Вербное воскресенье
Видео-поздравления на Вербное воскресенье
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