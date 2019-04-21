Вербное воскресенье: открытки, стихи, фото и видео-поздравления

21 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Это один из 12 великих церковных праздников в году.

Вербное воскресенье - последнее воскресенье перед Пасхой. А уже с понедельника, 22 апреля, начинается Страстная неделя - самое строгое время перед главным христианским праздником.

В этот день, по традиции, верующие посещают храмы, освещают вербу, а также обращаются к Господу с молитвами и просьбами о мире и здоровье. В Вербное воскресенье также принято поздравлять друг друга.

В честь праздника "Апостроф" собрал популярные открытки, стихи, а также фото и видео-поздравления.

Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах

Осанна! С Вербным воскресеньем.

Желаю Божьего спасения.

Пусть благодать в обитель к вам придет,

И сохранит вас от любых невзгод!

***

Вас сегодня поздравляю,

Счастья, мира вам желаю,

Пусть это воскресение,

Создаст вам настроение.

***

Пришла весна, цветет верба,

Идут, за другом друг, года,

День этот почитают издавна,

Радости желая всем и добра,

Я вам желаю еще мира, тепла,

Любви уюта, счастья навсегда.

***

С Вербным воскресеньем вас! Пусть Бог благословит!

Веточка вербы вас от болезней пусть хранит,

Пусть букет вербы от сглаза защищает,

Пусть господ Бог вам всегда и во всем помогает!

Пусть чудо веточка оберегает от обид,

Пусть близкий человек вас поймет и простит,

Пусть мир и согласие в семье главное место займут,

А на душе пусть у вас воцарится уют!

***

К нам воскресенье вербное

Украдкою пришло,

Хочу поздравить первою,

Чтоб вам во всем везло.

Пусть солнце улыбается,

Пусть соловьи поют,

Цветочки распускаются

И вам добро несут!

***

Сегодня день особенный такой -

Отмечен и покоем, и весельем.

Всех христиан, в прекрасный день святой,

Мы поздравляем с вербным воскресеньем!

Пусть будет мир и радость на земле,

Пусть крепнут семьи, подрастают дети,

Пускай у всех получится людей

Стать самыми счастливыми на свете!

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе

Пусть чистый праздник Вербного воскресения одарит вас светом и любовью, сделает вашу семью сплоченнее, пусть радостью светятся ваши глаза, а дома царит уют, гармония и достаток.

***

В этот особенный день пусть верба подарит чистый, добрый свет и добрых улыбок! Желаю искренней веры, здоровья и долгих благополучных лет, не зная горя и печали!

***

Господь подарил нам прекрасный праздник, умытый весною, Вербное воскресенье. Примите наилучшие пожелания в этот день. Пусть ваша жизнь течет, как полная река, преодолевая легко все преграды. Пусть никогда не придется вам печалиться. Желаю вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни. Пусть на вашем пути встречаются только верные и надежные друзья. Пусть сбываются все ваши заветные мечты, а дорога, выбранная вами, всегда будет правильною. Храни вас Господь!

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Поздравляю тебя с праздником - Вербным воскресением! Хочу пожелать всего самого хорошего. Пусть жизнь будет счастливой и гармоничной, удача всегда улыбается тебе, а настроение никогда не портится! Здоровья и счастья от всей души и от чистого сердца! С праздником!

Открытки на Вербное воскресенье

Видео-поздравления на Вербное воскресенье

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