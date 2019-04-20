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Вербное воскресенье: что нельзя делать, правила и традиции

суббота, 20 апреля 2019, 14:14
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Фото: pixabay.com

21 апреля православные верующие почитают знаменитое Вербное воскресенье. Это известный церковный праздник, поэтому во время него строго действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще разобраться в традициях этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал всю важную информацию про Вербное воскресенье в одном материале.

Этот праздник не имеет точной даты, ведь он зависит от дня празднования Пасхи. Вербное воскресенье является переходящим торжеством и отмечается ровно за семь дней до Воскресения Христова.

В Вербное воскресенье православные верующие обязательно идут на службу в церковь. И, конечно же, в этот день действует немало правил, которых прихожане стараются придерживаться. Например, важно продолжать соблюдать пост, не есть жирную и другую не постную пищу, нельзя употреблять спиртные напитки, не рекомендуется работать. Домашние дела, кроме приготовления еды, стоит также отложить или сделать заранее.

Что можно делать

  • Прийти на ночную службу в церковь;
  • Поставить на стол рыбные блюда;
  • Принести в церковь и освятить веточки вербы, после их стоит хранить дома рядом с иконами;
  • Разрешается готовить пищу для себя и домашних животных.

Чего нельзя делать

  • Расчесывать волосы;
  • Ругаться, сквернословить, ссориться;
  • Убирать, вязать и шить;
  • Работать или заниматься домашними делами;
  • Смотреть телевизор, сидеть в интернете без необходимости;
  • Пить алкогольные напитки.

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