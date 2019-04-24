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Режиссер "Киборгов" снимет новый фильм о войне на Донбассе: первые детали

среда, 24 апреля 2019, 05:42
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Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев начал обсуждение сюжета для съемок кинокартины о легендарном рейде подразделений 95-й отдельной аэромобильной бригады летом 2014 году на Донбассе.

Об этом сообщил сам режиссер изданию "Укринформ".

По его словам, картина будет основана на реальных событиях, для этого собирают воспоминания участников рейда и документальные свидетельства.

"Думал, что больше не буду снимать фильмы на тему современной войны. Но мы долго разговаривали и договорились до того, что мы не можем не снять эту ленту. Ведь это действительно легендарная история, которая, насколько мне известно, не имеет аналогов в военной истории: 1500 км по тылам врага для того, чтобы спасти своих бойцов, своих людей. Сама жизнь написала такую историю - историю победы, победы, мужества и достоинства. Ну как не снять фильм о такой истории?!" - сказал он.

Режиссер отметил, что фильм не будет представлять из себя "чистый боевик", и в нем будут присутствовать "человеческие истории". Сеитаблаев подчеркивает, что жанр уже определен – картина о рейде украинских героев будет военной драмой.

"Работаем над тем, чтобы найти то ядро, вокруг которого будем строить. Надо будет встречаться с бойцами 95-й бригады, командующим десантно-штурмовой войск Михаилом Забродским, многими другими людьми. Мы снова хотим построить фильм на реальных воспоминаниях реальных людей. Но все это нужно оформить в драматургии, будет иметь все признаки драматургической архитектоники со своим началом, завязкой, развитием, кульминацией и, собственно, с развязкой", - подчеркнул Сеитаблаев.

Как известно, о тех событиях уже снят документальный фильм. Посмотрите его сейчас.

Как сообщал "Апостроф", кинокартина Ахтема Сеитаблаева "Киборги" выдвигаласьна премию Оскар от Украины в 2018 году.

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