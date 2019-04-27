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Пасха 2019: лучшие поздравления со светлым праздником - открытки, стихи, видео

суббота, 27 апреля 2019, 20:21
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Фото: pixabay.com

В воскресенье, 28 апреля, православный мир отмечает важнейший христианский праздник - Пасху, или Светлое Христово Воскресение. В этот день принято не только радоваться воскресению сына Божьего, а и поздравлять родных и знакомых со светлым праздником.

"Апостроф" подготовил список самых разных поздравлений с Пасхой, которые вы сможете как отправить в смс или мессенджере, так и лично зачитать за праздничным столом.

Поздравления с Пасхой в стихах

Пусть день святого Воскресения
Благие вести принесет!
Очистит душу и теплом согреет,
От всех ненастий мир спасет!

***

Пусть светлая Пасха
Приносит в ваш дом
Любовь и надежду,
Согласье во всем.

Пусть вера укроет
От бед и невзгод,
Пусть вечная радость
В семью к вам придет.

Пусть в жизни у вас
Будет больше чудес.
Счастливыми будьте.
Христос наш Воскрес!

***

Улыбок солнечных, тепла
Желаю в праздник светлой Пасхи,
Чтоб жизнь твоя всегда была
Прекрасней самой доброй сказки!
Пусть Бог хранит тебя от бед,
Здоровье, силы посылает!
В душе твоей пусть солнца свет
Всегда добром мир озаряет!

***

Ты не хмурь свое лицо,
Выбери надежное яйцо,
Победи всех, насладись,
От души всем улыбнись!
Кушай творог ты и паску,
Попади сегодня в сказку,
И родных своих поздравь,
Им настроя лишь прибавь!

***

Христос Воскрес! На Пасху
Поют колокола.
Христос Воскрес! И вера
В Господа жива.
Христос Воскрес! К нам ангелы
Спускаются с небес,
Благословенны будьте,
Воистину воскрес!

***

С праздником Пасхи,
Счастья, добра,
Жизни прекрасной,
Здоровья, тепла.

***

Христос воскрес! Воистину воскрес!
Несется весть с земли и до небес.
Святая Пасха нынче в дом вошла.
Желаю счастья, радости, тепла.

***

Все православные ликуют,
Взывают к свету и добру!
Я с Воскресением Божьим поздравляю
И в гости с нетерпеньем жду!

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Поздравления с Пасхой в прозе

Христос воскрес! Пусть вас и ваших родных не обойдет удача стороной. Пускай в вашем доме всегда будет благополучие, покой и постоянное счастье.

***

Сегодня праздник всех православных во всем мире. Этот день символ покаяния и просветления. И каждый человек в этот день должен раскрыть свою душу и сердце и стать чище и светлее! Христос воскрес!

***

От всего сердца поздравляем вас с днем Пасхи! Этот праздник придает нам силы и веру в то, что мир станет чище и прекраснее. Христос воскресе!

***

Наступила великая Пасха! Я желаю тебе, чтобы этот светлый праздник отвел от тебя любую беду и дал хороших друзей и подруг, много-много здоровья, счастья и большой любви. Христос воскресе!

***

С Пасхой вас поздравляю! И желаю в этот праздник только счастья и здоровья вам и всей вашей семье, пусть уйдут прочь плохие мысли, а в душе пусть всегда будет мир и спокойствие. С праздником!

***

Поздравляю вас от всей души с чудесным добрым праздником – великолепной Пасхой! Пусть сегодня воплотятся все мечты, в жизни произойдут настоящие чудеса, а тепло, надежда и вера всегда живут в твоем сердце, вдохновляя на новые подвиги и достижения! Хрисос воскрес!

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