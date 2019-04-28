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Как прошла пасхальная ночь в Киево-Печерской лавре: фото и видео

воскресенье, 28 апреля 2019, 11:24
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Фото: news.church.ua

В ночь с 27 на 28 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил пасхальную утреню и торжественную Божественную литургию в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Перед началом пасхальной полунощницы Архипастырь раздал верующим Благодатный Огонь, который доставили в Великую Субботу, 27 апреля, из Иерусалима в Украину официальной делегацией Украинской Православной Церкви.

Его Блаженству сослужили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, архиепископ Бучанский Пантелеимон, епископ Барышевский Виктор, епископ Белогородский Сильвестр, гости в священном сане и духовенство монастыря.

Во время богослужения молились тысячи украинских верующих. Кроме того, во время богослужения была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и единстве ПЦУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как украинцы святили паску в пасхальную ночь.

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