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Христос Воскрес! Как украинцы святили паску в пасхальную ночь

воскресенье, 28 апреля 2019, 08:35
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В воскресенье, 28 апреля, в Украине отмечается праздник Пасхи, являющийся одним из главных христианских праздников.

В этот день христиане вспоминают чудо воскрешения Иисуса Христа.

Накануне в иерусалимском храме Гроба Господня произошло схождение Благодатного огня, что является также одним из важнейших событий праздника. В тот же день, 27 апреля, Благодатный огонь был доставлен в церкви всего мира, в частности и в церкви Киева.

Поздно вечером в Страстную субботу по всей Украине стартовали пасхальные богослужения.

"Апостроф" поздравляет своих читателей со светлым праздником и публикует фото и видео, которыми украинцы делятся в своих соцсетях.

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