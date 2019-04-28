Христос Воскрес! Как украинцы святили паску в пасхальную ночь

В воскресенье, 28 апреля, в Украине отмечается праздник Пасхи, являющийся одним из главных христианских праздников.
В этот день христиане вспоминают чудо воскрешения Иисуса Христа.
Накануне в иерусалимском храме Гроба Господня произошло схождение Благодатного огня, что является также одним из важнейших событий праздника. В тот же день, 27 апреля, Благодатный огонь был доставлен в церкви всего мира, в частности и в церкви Киева.
Поздно вечером в Страстную субботу по всей Украине стартовали пасхальные богослужения.
"Апостроф" поздравляет своих читателей со светлым праздником и публикует фото и видео, которыми украинцы делятся в своих соцсетях.
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