На Книжном Арсенале прошла презентация книги о победе "Нафтогаза" в арбитраже "Стокгольм. Бери или плати"

В четверг, 23 мая в Киеве на Книжном Арсенале была представлена книга "Стокгольм. Бери или плати" о международном арбитраже против России, в котором украинская сторона впервые в своей истории одержала победу.

Книгу представляли соавторы Сергей Набок и Ксения Букшина, а также представитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщается в пресс-релизе компании.

В ходе презентации авторы и представители издательства ответили на вопросы относительно тех трудностей, с которыми пришлось столкнуться Украине в ходе беспрецедентного арбитражного процесса в современной истории страны.

Отметим, что "Нафтогаз" спорил с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года, предметом иска были контракты на поставку и транзит газа, подписанные между Россией и Украиной в 2009 году.

"Нафтогаз" подала иск против "Газпрома" в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма. Кроме собственно пересмотра цены на российское топливо в исковом заявлении НАК содержались требования к "Газпрому" о возвращении 6 млрд долларов, которые украинская компания переплатила с 2010 года.

28 февраля 2018 Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Украины в споре с российской государственной корпорацией "Газпром".

Авторы отмечают, что победа в процессе является многолетним трудом ряда специалистов, которые смогли убедить суд, что условие россиян "бери или плати" обязывало Украину постоянно переплачивать за топливо.

"Важно, чтобы мы понимали, что у нас есть повод для определенной национальной гордости. Мы доказали всему миру, что украинцы не какие-то нищие, которые просят дешевый газ у россиян (а именно такой была пропаганда). Что якобы, когда мы не могли платить, то просто этот газ воровали. Нет, это нас грабили. Мы доказали, что мы слишком много платили за газ, у нас были кабальные условия. А с другой стороны нам еще и не доплачивают за транзит. Мне кажется, важно, чтобы украинцы это осознавали", — заявил Юрий Витренко, коммерческий директор НАК "Нафтогаз".