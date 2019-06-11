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Когда "Скифское золото" вернется в Украину: названы два сценария

вторник, 11 июня 2019, 17:56
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Украинская коллекция исторических ценностей “скифское золото”, которое выставляли в Нидерландах, могут вернуть в Украину сразу после оглашения решения суда 16 июля.

Об этом в комментарии "UA:Крым" рассказал министр юстиции Украины Павел Петренко.

Он уточнил, что украинская сторона подала соответствующее ходатайство в Апелляционный суд Нидерландов в ходе слушаний.

"Когда мы рассматривали решения в первой инстанции, когда мы давали показания в апелляционной инстанции, мы настаивали на немедленном возвращении данной коллекции, культурного наследия Украины. И здесь нет дискуссии. В случае положительного для Украины решения эта коллекция будет возвращена именно представителям украинского государства. Это будут представители нашего министерства, Министерства юстиции, Министерства культуры, и эта коллекция будет размещена в Национальном историческом музее Украины", - сказал Петренко.

Министр также рассказал, что если Россию не удовлетворит решение Апелляционного суда, она сможет его обжаловать в Верхоном суде Нидерландов.

Как сообщал "Апостроф", Коллекция из нескольких музеев Крыма в начале 2014 года экспонировалась в Европе и на момент аннексии Крыма Россией находилась в Нидерландах. В коллекции более 500 экспонатов, ее стоимость оценивается в 1,5 млн евро.

В России считают, что крымская коллекция ценностей является собственностью музеев, поэтому их следует вернуть на территорию захваченного полуострова, однако нидерландская сторона отказывалась передать украинские ценности оккупантам. В конечном итоге незаконное руководство крымских музеев обратилось в суд с требованием к нидерландской площадке вернуть экспонаты.

Окружной суд Амстердама ранее вынес решение, которым признал, что Крым не является страной и не может заявлять о своем праве на объекты искусства, поэтому ценности вернутся в Украину.

В министерстве культуры России заявили, что вердикт суда грубо нарушает принципы межмузейного обмена и право "народа Крыма" на доступ к собственному культурному наследию. О том, как право крымчан на доступ к собственному культурному наследию нарушает захват полуострова Россией, в Минкульте РФ не сообщают.

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