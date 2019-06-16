Лучшие поздравления с Троицей: открытки, стихи, поздравления в прозе и видео

В воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают один из двенадцати важнейших праздников - Троицу, или Пятидесятницу. В этот день принято поздравлять родных и близких со светлым праздником.

Текст поздравления может быть длинным или коротким, обычным или оригинальным, в стихах или прозе. Но главное - слова должны быть теплыми и искренними, и исходить из глубины души.

"Апостроф" собрал лучшие поздравления в стихах, смс и в прозе. А также подготовил красочные открытки с поздравлениями.

Поздравления с Троицей в стихах

С Троицей вас поздравляю

Счастья и любви желаю,

А еще во всем успеха,

Пенья птиц, улыбок, смеха

И безмерного здоровья.

С уваженьем и любовью.

***

В столь светлый праздник я желаю

Добра в семью и мира в дом.

И пусть же Троица Святая

Хранит любовь, достаток в нем!

***

В этот день спустился Дух Святой,

Даруя людям счастье и покой.

Пусть тебе дарует он здоровье,

Жизнь, наполненную светом и любовью.

Пусть плохое в твоей жизни сократится,

Прочь уйдет и никогда не возвратится!

А хорошее пускай удвоится,

Желаю тебе в праздник Святой Троицы!

***

Праздник Троицы Святой

Принесет добро с собой!

В смс-ке шлю в придачу:

Веру и в делах удачу!

***

Пусть Троица благословит,

От лиха, зла и бед хранит,

Исполнит все ваши желания,

Надежды, мечты и ожидания.

Поздравления с Троицей в прозе



Спешу поздравить с днем Святой Троицы! Пусть он наполнит ваше сердце искренней радостью, которой хватит на целый год!

***

От всего сердца поздравляю с Троицей! Пусть в вашей семье будет покровительствовать сам Бог – тогда любая преграда будет по плечу! Спешите делать доброе – и счастье не покинет вашу семью.

***

Пусть Святая Троица всегда будет вашим покровителем! Пусть Бог Отец, Сын и Дух Святой всегда заботится о вас и всегда окружает вас Своей любовью!

***

С праздником Троицы! Всем сердцем желаю цветочного рая счастья и радости в душе, цветущих садов надежды и вдохновения за окном, истинного смысла жизни и добрых порывов твоей натуры, приятных воспоминаний из прошлого и светлых ожиданий от будущего.

***

Примите от меня поздравления с замечательным праздником, одним из самых чудесных в православном календаре! Пусть в Троицу сбудутся ваши мечты и заветные желания, пусть радость навсегда поселится в вашем сердце, а доброта и любовь согреют душу!

***

В праздник Троицы искренне поздравляю и пожелать хочу света и радости в жизни, блага и счастья в доме, искренности и добра в душе, любви и вдохновения в сердце, мира над головой и солнечной погоды за окном.

Открытки на Троицу

Видеопоздравления с Троицей

