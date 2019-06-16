Лучшие поздравления с Троицей: открытки, стихи, поздравления в прозе и видео

В воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают один из двенадцати важнейших праздников - Троицу, или Пятидесятницу. В этот день принято поздравлять родных и близких со светлым праздником.
Текст поздравления может быть длинным или коротким, обычным или оригинальным, в стихах или прозе. Но главное - слова должны быть теплыми и искренними, и исходить из глубины души.
"Апостроф" собрал лучшие поздравления в стихах, смс и в прозе. А также подготовил красочные открытки с поздравлениями.
Поздравления с Троицей в стихах
С Троицей вас поздравляю
Счастья и любви желаю,
А еще во всем успеха,
Пенья птиц, улыбок, смеха
И безмерного здоровья.
С уваженьем и любовью.
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В столь светлый праздник я желаю
Добра в семью и мира в дом.
И пусть же Троица Святая
Хранит любовь, достаток в нем!
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В этот день спустился Дух Святой,
Даруя людям счастье и покой.
Пусть тебе дарует он здоровье,
Жизнь, наполненную светом и любовью.
Пусть плохое в твоей жизни сократится,
Прочь уйдет и никогда не возвратится!
А хорошее пускай удвоится,
Желаю тебе в праздник Святой Троицы!
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Праздник Троицы Святой
Принесет добро с собой!
В смс-ке шлю в придачу:
Веру и в делах удачу!
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Пусть Троица благословит,
От лиха, зла и бед хранит,
Исполнит все ваши желания,
Надежды, мечты и ожидания.
Поздравления с Троицей в прозе
Спешу поздравить с днем Святой Троицы! Пусть он наполнит ваше сердце искренней радостью, которой хватит на целый год!
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От всего сердца поздравляю с Троицей! Пусть в вашей семье будет покровительствовать сам Бог – тогда любая преграда будет по плечу! Спешите делать доброе – и счастье не покинет вашу семью.
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Пусть Святая Троица всегда будет вашим покровителем! Пусть Бог Отец, Сын и Дух Святой всегда заботится о вас и всегда окружает вас Своей любовью!
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С праздником Троицы! Всем сердцем желаю цветочного рая счастья и радости в душе, цветущих садов надежды и вдохновения за окном, истинного смысла жизни и добрых порывов твоей натуры, приятных воспоминаний из прошлого и светлых ожиданий от будущего.
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Примите от меня поздравления с замечательным праздником, одним из самых чудесных в православном календаре! Пусть в Троицу сбудутся ваши мечты и заветные желания, пусть радость навсегда поселится в вашем сердце, а доброта и любовь согреют душу!
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В праздник Троицы искренне поздравляю и пожелать хочу света и радости в жизни, блага и счастья в доме, искренности и добра в душе, любви и вдохновения в сердце, мира над головой и солнечной погоды за окном.
Открытки на Троицу
Видеопоздравления с Троицей