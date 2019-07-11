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В сети одной карикатурой показали всю суть Путина

четверг, 11 июля 2019, 10:31
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В сети была опубликована новая меткая карикатура на президента России Владимира Путина по мотивам инспирируемых им и его окружением предложений провести телевизионный мост между украинским и российским телеканалом.

Картинку в социальной сети Facebook опубликовал известный российский художник и писатель Игорь Поночевный (переехал в США по причинам политических преследований), который рисует под псевдонимом Алеша Ступин.

На карикатуре изображен глава Российской Федерации в форме высокопоставленного военного Третьего Рейха с характерными для нацистской Германии символами. Выражение лица у него подчеркнуто инфантильное и жалостливое. Выше его головы написано "Надо поговорить" – название телемоста, который успешно был сорван украинской патриотической общественностью.

Комментаторы под работой оценили точность рисунка и подметили схожесть Путина здесь с другим политиком, уже из Украины, который сейчас занимается вопросом урегулирования на Донбассе и успел отметиться рядом скандальных шагов.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали о сфабрикованной встрече президента РФ Владимира Путина с "обычным народом".

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