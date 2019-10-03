Археологи нашли необычные древнеегипетские захоронения с мумиями: опубликованы фото

В Сакаре вблизи некрополя ученые обнаружили захоронения, которые могут принадлежать рабочим или людям среднего класса.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Археологи предполагают, что захоронение насчитывает 2000 лет и принадлежало простым людям, а не элите.

"Большинство мумий, которые мы обнаружили в прошлом сезоне, были очень скромными. Они были подвергнуты только основным процедурам бальзамирования, завернуты в бинты и помещены прямо в ямы, вырытые в песке", - заявил египтолог Камил Курашкевич из Варшавского университета.

Курашкевич и его команда занимались раскопками области между самой древней пирамидой в мире - пирамидой Джосера и сухим рвом, прямоугольным рвом глубиной 20 метров и 40 метров шириной, которая окружает древнюю пирамиду.

Здесь они и нашли мумии, которые плохо сохранились, да ещё и похоронены за пределами пирамиды. В Сухом Рву деревянные гробы разложились, и их поместили не в гробнице, а прямо в песок. Но на одном из гробов оставалось достаточно украшений, чтобы разобрать некоторые детали.

Кроме того, на гробу нарисовано ожерелье, а внизу расположены странные надписи иероглифами. Однако вместо того, чтобы раскрыть имя умершего надписи не несут никакого смысла.

"Очевидно, ремесленник, который нарисовал это, не мог читать, и, возможно, он пытался воспроизвести то, что он видел раньше. В любом случае, некоторые из нарисованных фигур не являются иероглифическими знаками, и целое не образует связного текста ", - подчеркнул Курашкевич.

В добавок, две фигуры Анубиса, хранителя загробного мира с головой шакала, были нарисованы у подножия гроба, "красиво и неуклюже", как сказал Курашкевич.

Несмотря на то, что атрибуты захоронений проще и скромнее, чем богатые гробницы, найденные в других регионах некрополя, мумии показывают, что обычные люди тоже осуществляли похоронные обряды и последовали традиции богачей.

Таким образом, эти находки могут рассказать больше о расслоение египетского общества от 2000 до 2500 лет назад.

Как сообщал "Апостроф", археологи обнаружили на Мамай-горе в Запорожской области захоронение скифского воина, которое не было разграблено.