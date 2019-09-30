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Археологи обнаружили удивительную находку под Запорожьем: опубликованы фото

понедельник, 30 сентября 2019, 01:19
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Фото: Facebook / Мамай-гора

Археологи обнаружили на Мамай-горе в Запорожской области удивительную находку - захоронение скифского воина, которое не было разграблено.

Об этом говорится на странице экспедиции "Мамай-гора" в Facebook.

Так, в средине июля ученые в западном секторе курганного поля Мамай-горы заметили небольшой холм высотой около 0,15 м и решили его проверить. Там оказался ров с остатками костей животных и мелкими обломками амфор - признаки поминальной тризны, характерной для скифов и других древних культур. Далее в ходе раскопок выявили два скифских погребения.

Отмечается, что археологи обнаружили скелет юноши в возрасте 18-20 лет, который был всадником, о чем свидетельствует инвентарь, "сопровождавший" его в загробной жизни. Кроме того, он любил украшения - в районе шеи и головы находились бусы из склопасты, подвески из зубов благородного оленя, золотая серьга и золотая подвеска с меловой вставкой.

Второе захоронение, значительно большее по размерам, было разграбленным.

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Ученые подчеркнули, что подробно о своей находке объявили только сейчас, так как до этого проводились экспертизы. Находка важна еще и тем, что указывает на зарождение скифского могильника на Мамай-Горе в VI в. до н.э. (абсолютное большинство исследованных памятников скифской эпохи здесь датируются IV-III вв. до н. э.).

Как сообщал "Апостроф", ранее в Чернигове археологи обнаружили древнерусское захоронение и древние здания напротив Центрального рынка.

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