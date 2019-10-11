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Украина "наградила" актеров из скандального фильма боевиков "Ополченочка"

пятница, 11 октября 2019, 21:36
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Еще четверо российских актеров оказались в списке Министерства культуры Украины, дополнив перечень тех актеров, кто представляет угрозу национальной безопасности для Украины.

Новый список, в котором теперь 151 фамилия, обнародовала пресс-служба Министерства культуры Украины в пятницу, 11 октября.

Теперь в документе упоминаются Наталья Колоскова, Юрий Миронец, Мария Перн и Анатолий Фалинский. При этом, официально причин расширения перечня не сообщается. В тоже время известно, что "новички" снимались в ленте "Ополченочка" на временно оккупированном Донбассе

Напомним, ранее в этот список вошла известная советская актриса Алиса Фрейндлих, которая в 2016 году поддержала аннексию Крыма, и вошла в "черный список" Минкульта.

Как сообщал "Апостроф", Минкульт не впервые обновляет список артистов, угрожающих нацбезопасности Украины.

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