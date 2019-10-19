В Египте обнаружили древние саркофаги с цветными рисунками: фото уникальных находок

В Египте вблизи города Луксор археологи нашли 20 древних деревянных саркофагов, в которых, вероятно, похоронены священники.

Об этом сообщает BBC.

Египетские власти считают, что это "одно из крупнейших и важнейших" открытий за последние годы.

"Египетские археологи обнаружили 20 древних гробов в фиванском некрополе Асафиф на западном берегу реки Нил близ города Луксор. Саркофаги были размещены в два слоя", - говорится в сообщении.

Большинство захоронений датируются периодом позднего периода Древнего Египта (664-332 гг. до н.э.). Однако есть также захоронения с предыдущей 18-й династии (1550-1292 гг. до н.э.), которая была первой из Нового царства и включала знаменитых фараонов: Ахмоза, Хатшепсут, Тутмос III, Аменхотеп III, Эхнатон и Тутанхамон.

Ученые предполагают, что место для захоронения египтяне выбрали неслучайно. Ведь в 1070 году до нашей эры Египтом управляли первосвященники, и именно здесь они жили.

"Люди в гробницах, скорее всего, были священниками и женами священников", - добавляют историки.

Кроме того, 3000 лет назад египтяне отказывались от традиционных отдельных гробниц и хоронили покойников в так называемых "коммунальных" гробницах, как и в этом случае.

Как сообщает "Апостроф", в Сакаре вблизи некрополя ученые обнаружили захоронения, которые могут принадлежать рабочим или людям среднего класса.