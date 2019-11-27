Археологи нашли останки молодой амазонки, жившей в Железном веке: опубликовано фото

В высокогорном районе Армении в некрополе Боуэр I археологи обнаружили скелет 20-летней женщины-воина в захоронении эпохи Железного века.

Об этом сообщает Forbes.

Группа армянских исследователей во главе с Анаит Худавердян с Национальной академии наук нашла захоронения еще в 2017 году. В могиле лежал скелет молодой девушки. На покойной были драгоценности - два браслета и серьги. Рядом лежал керамический сосуд VIII-VI века до н.э.

Это дало археологам возможность предположить, что похороненная женщина была знатного происхождения. Когда же сделали детальный анализ костей, то стало понятно, что покойница погибла в бою. Топором и мечом ей нанесли три удара, которые были не совместимы с жизнью. Кроме того, в левом колене скелета нашли железный наконечник стрелы. Ранение было прижизненным. Все это позволило ученым сделать вывод, что они наткнулись на захоронение молодой амазонки.

Очевидно, женщина была жительницей царства Урарту, которое процветало на территории Армении с IX по VI века до н.э. Скифы, стремившихся покорить эту местность, часто получали отпор урартских лучников. Исследователи предполагают, что именно к ним принадлежала и покойница.

Как информировал "Апостоф" ранее, тела двух детей с жуткими "украшениями" - шлемами из человеческих черепов - обнаружили археологи в курганах вблизи поселения Саланг в западном Эквадоре.