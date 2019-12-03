Дальше в президенты? Стало известно об интересном повороте в судьбе "двойника" Зеленского

Уроженец Узбекистана Умид Исабоев, которого окрестили двойником президента Украины Владимира Зеленского, начал сниматься в российском комедийном фильме.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash во вторник, 3 декабря.

Многосерийная вариация на известный сериал "Слуга народа" снимается в Ялте.

"Уже сейчас будущий обладатель премии "Оскар" обживается в главной роли. Умид Исабоев исполняет роль своего звёздного клона и познаёт азы актёрского мастерства... Дальше только на выборы", - сказано в сообщении, сопровождающем видеокадры со съемок фильма.





Как ранее сообщал "Апостроф", в России намерены снять комедию об Украине, в которой появится новоизбранный президент Владимир Зеленский. На роль главы украинского государства продюсеры предложили бывшего работника одного из автосервисов Москвы Умида Исабоева.