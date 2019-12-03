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На дне Шацкого озера на Волыни обнаружили удивительную находку: фото

вторник, 03 декабря 2019, 02:09
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Фото: volyn.com.ua

Уникальную гербовую печать XIX века нашли на дне одного из Шацких озер и передали в Любомльский краеведческий музей.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на volyn.com.ua.

"Это - типичная частная печать шляхтича первой половины XIX века. Определить, кому принадлежит, можно только случайно - на ней нет герба, а только инициалы. Возможно, она принадлежала кому-то из местных землевладельцев. На бронзовой подовальний (близкой по форме к овалу) печати диаметром около 20 мм изображена латинскаю букву "R" и корона. С обратной стороны имеется ушко с отверстием ", - рассказал доктор исторических наук Андрей Гречило, к которому музейные работники обратились за консультацией.

Директор Любомльского краеведческого музея Юрий Финиковський считает, что печать изготовлена в единственном экземпляре, что делает ее уникальным экспонатом.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в высокогорном районе Армении в некрополе Боуэр I археологи обнаружили скелет 20-летней женщины-воина в захоронении эпохи Железного века.

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