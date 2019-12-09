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Полет бездомного Санты: знаменитый художник Бэнкси поделился сказочным видео к Рождеству

понедельник, 09 декабря 2019, 20:04
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Британский художник Бэнкси опубликовал на своей странице в инстаграме видео, в котором представил свою новую работу в английском городе Бирмингеме

В этом видео показывают бездомного, который ложится на лавку у оживленной автомобильной дороги. Потом зритель видит, что лавка подобна саням Санта-Клауса, которую несут олени, нарисованные Бэнкси на кирпичной стене.

"Боже, благослови Бирмингем. Спустя 20 минут после того, как мы сняли Райана на этой скамейке, прохожие дали ему горячий напиток, две плитки шоколада и зажигалку - и он ничего не просил", — написал художник.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото новых работ известного британского андерграундного художника стрит-арта, режиссера и политического активиста Бэнкси в Париже.

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