Как выглядит неуловимый Бэнкси: в сети показали фото знаменитого стрит-арт художника

В сети обнародовали фотографии таинственного уличного художника по кличке Бэнкси.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеканал CNN.

Снимки прислал в редакцию канала бывший агент и фотограф Бэнкси Стив Лазаридес. Он раньше общался и работал с художником более 10 лет.

Поделиться фото он решил в преддверии декабрьской публикации своей книги про Бэнкси. Она будет включать множество ранее неизвестных снимков, которые запечатлели годы становления Бэнкси.

Отметим, что ни на одной из фотографий не показано лицо Бэнкси, чья личность остается загадкой на протяжении всей карьеры стрит-арт художника.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото новых работ известного британского андерграундного художника стрит-арта, режиссера и политического активиста Бэнкси в Париже.