День святого Николая 2019: что нельзя делать 19 декабря

Православные и греко-католики ежегодно 19 декабря отмечают один из самых любимых и долгожданных зимних праздников - День святого Николая. В 2019 году эта дата выпадает на четверг. В этот день верующие чтут память Николая Чудотворца, который считается одним из самых добрых святых. Он помогал бедным людям, детям, морякам и путешественникам, а также незаконно осужденным.

В День Николая Чудотворца принято ходить в церковь и возносить молитву святому, прося о благополучии и заступничестве. В этот день также принято оставлять под подушкой подарки, которые детвора с нетерпением ждет на протяжении года. Однако существуют и некоторые запреты, которых стоит придерживаться. "Апостроф" рассказывает, что нельзя делать в праздник.



Что нельзя делать 19 декабря на День святого Николая

В праздник Николая Чудотворца нельзя отказывать бедным и тем, кто просит вас о помощи. Считается, что если отказать нуждающимся, то ваша семья сама будет в будущем терпеть нищету.

Нежелательно в этот день просить денег взаймы. Если возникла такая необходимость, то лучше сделайте это накануне праздника или на следующий день - не забирайте удачу у своих друзей и близких.

Ко Дню святого Николая нельзя оставаться и должником. Согласно поверью, если не раздать долги до 19 декабря, то можно отпугнуть от себя финансовую удачу.

19 декабря продолжается Рождественский пост, которого стоит придерживаться. Запрещено есть мясо, яйца и продукты животного происхождения, но разрешается употреблять рыбу.

В этот день нельзя ссориться, ругаться и сквернословить, ведь святой Николай был очень добрым человеком.

Под запретом также уборка в доме. Запрещается также стирать, гладить, шить и вязать. Все хозяйственные дела нужно закончить накануне праздника.

На Николая Чудотворца нельзя стричься, особенно беременным женщинам. В этот день вообще нельзя брать в руки ножницы.