На Рождество дед подарил внуку книгу Гитлера, хотя он хотел "чуть" другой сюрприз: видео

Во Франции пенсионер едва не расстроил собственного внука подарком на Рождество, презентовав ему вместо популярной компьютерной игры Minecraft, знаменитую автобиографию Адольфа Гитлера Mein Kampf.

Соответствующее видео опубликовано в сети. На кадрах видно, как пенсионер вручает внуку вышеназванную книгу.

Отец ребенка быстро сориентировался и забрал книгу, о чем можно судить по видео. А своему отцу стал объяснять, что тот все перепутал. По крайней мере, сам мальчик явно не понял, что только что произошло – и спокойно пошел распаковывать остальные подарки.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава Чечни Рамзан Кадыров стал персонажем скандальной игры "Vampire: The Masquerade" про вампиров. Вскоре из-за этого разгорелся громкий скандал.