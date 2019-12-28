Археологи обнаружили в Британии могилу девочки с "кольцом бессмертия": фото

Археологи обнаружили в районе современного аэропорта в Уоркшире (Великобритания) ценные находки - могилу высокопоставленного офицера и девочки, в руках у которой было "кольцо бессмертия".

О том сообщает "Апостроф" о ссылкой на ВВС.

Две могилы нашли в деревне Багинтон, где раньше находился древнеримский форт Лант.

Девочке, захороненной во второй из них, было от 6 до 12 лет. Рядом с ней лежали 4 броши и зеркало. Одна из брошей состоит из заколки и кольца с изображением цикады. У древних римлян цикад считали символом бессмертия. Видимо, талисман ей положили безутешные родители, надеясь на то, что в загробном мире их дочь обретет бессмертие. Эта могила и найденные в ней артефакты принадлежат к древнеримскому периоду.

Так же археологам удалось найти англосаксонские артефакты. Одно из захоронений содержало щит, фрагменты лезвия ножа и подвесную чашу из медного сплава. Эксперты говорят, что богатство англосаксонской могилы предполагает человека с достаточно высоким статусом, такого как высокопоставленный офицер.

Как раньше сообщал "Апостроф", археологи провели раскопки в Мексике и нашли фрагменты ярких красочных фресок, которые были изготовлены задолго до появления ацтеков.