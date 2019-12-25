Археологи нашли в Мексике уникальные фрески неизвестной цивилизации: фото

Археологи провели раскопки в Мексике и нашли фрагменты ярких красочных фресок, которые были изготовлены задолго до появления ацтеков.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Reuters.

Исследование сделали ученые из Бостонского университета. Они проводили работы в древнем городе Теотиуакане, где и обнаружили находку.

Фрагменты доацтекских фресок были обнаружены на окраине древнего мегаполиса, там, где должны были проживать наиболее бедные горожане. Именно поэтому роскошь фресок поразила исследователей.

Ученым пришлось собирать артефакты буквально по кусочкам. В результате исследователи обнаружили красочные изображения цветов и птиц. Кроме того, они отыскали искусно вырезанную каменную маску и кусочки обработанного нефрита.

Археологи считают, что находки указывают на высокий уровень жизни в Теотиуакане. К слову, этот город был крупнейшим в Америке. По оценкам исследователей, в свое время он входил в шестерку крупнейших городов мира.

Обнаруженные археологами фрески доказывают, что мегаполис процветал примерно с 100 года до н.э. до 550 года н.э. В нем было множество каменных многоквартирных домов. В период расцвета в Теотиуакане проживало более 100 тысяч человек. Повседневная жизнь большинства из них была гораздо лучше, чем у их современников в Древнем Египте или Риме, где жизнью наслаждалась лишь элита.

Еще одним открытием команды археологов стала мастерская по производству изделий из обсидиана. Исследование показало, что она была довольно крупной. По самым скромным оценкам за время ее существования местные мастера изготовили до 200 тысяч обсидиановых лезвий.

Вероятно, этот район был ремесленным. И это еще один аргумент в пользу гипотезы о высоком уровне жизни в мегаполисе. Считается, что Теотиуакан был заброшен в VII веке, а точная причина, по которой его оставили жители, до сих пор не установлена.

Существуют гипотезы об иноземном вторжении, эпидемии какой-то болезни и изменении климата. Известно, что ацтеки пришли в этот город, когда он уже был разрушен и простоял безлюдным несколько веков. Свои сооружения они возводили на руинах, оставшихся со времен более древней цивилизации.

Как сообщал "Апостроф", археологи обнаружили удивительную находку в Помпеях - фреску с изображением гладиаторских боев.