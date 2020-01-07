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Поздравления с Рождеством Христовым в картинках и видео

вторник, 07 января 2020, 07:41
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Фото: pixabay.com

7 января православные христиане отмечают Рождество - один из самых светлых и значимых праздников. Он был установлен в честь воспоминания рождения Сына Божьего. В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие - Дева Мария родила Иисуса Христа.

Кроме того Рождество - семейный праздник, поэтому за праздничным столом принято собирать родных и близких. В этот день стоит запастись словами, которыми можно поздравить родственников и близких друзей. А тем, кого в этот день нет рядом, можно отправить красочную картинку с пожеланиями или музыкальную открытку. "Апостроф" собрал красивые рождественские открытки, которые помогут подарить получателю ощущение праздника, а также подготовил волшебные видео.

Открытки на Рождество Христово 2020

Видеопоздравления с Рождеством Христовым 2020

Самые теплые пожелания с Рождеством Христовым можно передать своим близким людям, просто отправив им праздничное видео. Выбирайте понравившиеся музыкальные открытки и отправляйте их родственникам, друзьям и коллегам.

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