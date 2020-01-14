Лучшие посевалки для взрослых и детей на Старый Новый год

В Украине на Старый Новый год принято засевать. С утра до полудня 14 января по домам ходят посевальщики, разбрасывая пшеничные зерна и произнося обрядовые тексты - посевалки.
По традиции, по домам должны ходить исключительно парни. Считалось, что именно мальчик или мужчина должен первым ступить на порог, и тогда у хозяев будет счастье, радость, здоровье и богатство."Апостроф" собрал несколько коротких и прикольных посевалок для взрослых и детей, которые легко учатся и подарят хорошее настроение хозяевам.
Посевалки на Старый Новый год 2020
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На Новый год, на ново счастье -
Уродись пшеничка,
Горох, чечевичка!
На поле – копнами,
На столе – пирогами!
С Новым годом,
С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!
***
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
Рожь, пшеница пусть уродится,
Счастье в доме пусть поселится!
***
Василия дома нету.
Бог его знает,
Где он гуляет,
Ходит он с плужком,
Сам господь с мешком.
Ручка золотая,
Сама подсевает.
Куда ручка взмахнет,
Туда зерно упадет.
С Новым годом поздравляю!
Расти пшеничка большая!
***
С Новым годом поздравляем!
Хоть и "старый" Новый Год -
Все равно добро несет!
Мы желаем по старинке
Плодовитости - скотинке,
Теплой будки - собачонку,
Блюдца молока - котенку,
Горсть пшеницы - петушку,
Девку красную - дружку,
Деток малых - папе с мамой,
Бабушке - внучаток малых!
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок,
Доставайте пятачок!
***
Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.
Хозяин идет, пожиток несет!
Первый пожиток - мерочка жита,
Мерочкой жита коза будет сыта.
Другой пожиток - мерочка гречки,
Мерочка гречки - нам на варенички.
Третий пожиток - решето овса,
Решето овса, сверху колбаса.
Будьте здоровы! Веселых свят!
С праздником, хозяева!