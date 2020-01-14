Лучшие посевалки для взрослых и детей на Старый Новый год

В Украине на Старый Новый год принято засевать. С утра до полудня 14 января по домам ходят посевальщики, разбрасывая пшеничные зерна и произнося обрядовые тексты - посевалки.



По традиции, по домам должны ходить исключительно парни. Считалось, что именно мальчик или мужчина должен первым ступить на порог, и тогда у хозяев будет счастье, радость, здоровье и богатство."Апостроф" собрал несколько коротких и прикольных посевалок для взрослых и детей, которые легко учатся и подарят хорошее настроение хозяевам.

Посевалки на Старый Новый год 2020

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

На Новый год, на ново счастье -

Уродись пшеничка,

Горох, чечевичка!

На поле – копнами,

На столе – пирогами!

С Новым годом,

С новым счастьем, хозяин, хозяюшка!

***

Сею, вею, посеваю,

С Новым годом поздравляю!

Рожь, пшеница пусть уродится,

Счастье в доме пусть поселится!

***

Василия дома нету.

Бог его знает,

Где он гуляет,

Ходит он с плужком,

Сам господь с мешком.

Ручка золотая,

Сама подсевает.

Куда ручка взмахнет,

Туда зерно упадет.

С Новым годом поздравляю!

Расти пшеничка большая!

***

С Новым годом поздравляем!

Хоть и "старый" Новый Год -

Все равно добро несет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости - скотинке,

Теплой будки - собачонку,

Блюдца молока - котенку,

Горсть пшеницы - петушку,

Девку красную - дружку,

Деток малых - папе с мамой,

Бабушке - внучаток малых!

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Открывайте сундучок,

Доставайте пятачок!

***

Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю.

Хозяин идет, пожиток несет!

Первый пожиток - мерочка жита,

Мерочкой жита коза будет сыта.

Другой пожиток - мерочка гречки,

Мерочка гречки - нам на варенички.

Третий пожиток - решето овса,

Решето овса, сверху колбаса.

Будьте здоровы! Веселых свят!

С праздником, хозяева!