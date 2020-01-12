Как создать уютный Щедрый вечер: 5 важных пунктов на Старый Новый год

13 января отмечают знаменитый Щедрый вечер, сразу после которого наступает Старый Новый год. Как сделать этот праздник по-настоящему уютным, красивым и интересным, какие угощения нужно подавать на стол, и почему в еду нужно спрятать монетку? Обо всем этом мы расскажем вам в этом материале.

Гости

В этот праздничный вечер принято обязательно звать домой гостей. Вечером 13 января следует собраться с близкими, посмотреть любимые фильмы, включить красивую музыку. Приятные беседы и встречи сразу же создадут атмосферу уюта и праздничного настроения. Особенно в том случае, если вы выполните и следующие пункты, описанные ниже.

Угощения

На Щедрый вечер и Старый Новый год принято готовить множество различных угощений. Стол должен быть щедрым, на нем обязательно нужно разместить мясные блюда, праздничную кутью, колбасы и другие продукты. В нашей отдельной статье мы рассказали подробно о том, какие угощения обязательно нужно готовить на Щедрый вечер и Старый Новый год.

Украшения

Чтобы создать настоящий уютный и красивый праздник, следует обязательно украсить дом. Это можно делать как заранее, так и в день празднования, собравшись со своими близкими. Если у вас до сих пор стоит новогодняя елка, не нужно ее убирать. Можно добавить на дерево несколько новых игрушек или повесить сладости.

Также по дому следует развесить разноцветные гирлянды, а на столах и полках можно расставить красивые свечи. Для украшения также отлично подойдут еловые веточки, праздничные салфетки и серпантин.

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Одежда

Считается, что в этот вечер нужно обязательно переодеться в чистую красивую одежду. Идеальный вариант - надеть на себя какую-то обновку. Также наряд для празднования обязательно должен быть комфортным, теплым и не слишком ярким. Помните, что Щедрый вечер - семейный праздник, поэтому следует одеваться соответствующе. А платья с глубоким декольте лучше оставить для другого случая.

Сюрпризы

По старой традиции 13 и 14 января принято прятать монетки в различные угощения. Считается, что тот, кому попадется счастливая монетка в пироге, запеканке или другом угощении, может загадывать желание. Также такая забавная находка якобы приносит достаток и удачу. Подробный рецепт счастливого пирога с сюрпризом мы описали ранее в отдельном материале.

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