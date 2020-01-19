Оригинальные поздравления с Крещением Господним 2020: музыкальные открытки, видео

Крещение Господне, или Богоявление считается одним из самых больших и долгожданных церковных праздников. Дата празднования неподвижна и каждый год выпадает на одно и то же число - 19 января. В 2020 году этот день приходится на воскресенье.
В этот великий праздник верующие получают чудесную возможность духовно очиститься и укрепить здоровье, окунувшись в морозную прорубь или просто умывшись крещенской водой. В день Крещения также важно поздравить всех родных, друзей и просто хороших знакомых с этим великим праздником, подарив им хорошее настроение. Ну а лучше всего это сделать с помощью оригинальных музыкальных открыток или шуточных строк. "Апостроф" собрал самые необычные поздравления с Крещением Господним 2020 и забавные видеопоздравления.
На Крещение, мой дружок,
Не забудь про холодок,
Потеплее одевайся,
За водичкой отправляйся.
Все грехи свои возьми
В прорубь тихо окуни,
Чтобы чистой, без греха
Стала жизнь твоя легка.
К нам пришла пора Крещенья,
Скинь одежду - и вперед!
От грехов твоих прощение
Только прорубь принесет.
Ни одной ногой, ни парой,
Окунайся с головой,
Чтобы организм трухлявый
Бодрый стал и молодой!
Чтобы не было болезней,
Не ломило чтоб костей,
В день Крещения святого
В прорубь ты ныряй скорей!
Пусть крещенская водичка
Так тебя взбодрит,
Чтоб леталось шустрой птичкой
И забылось, где болит!
Заходите на Крещенье:
Будет вам и угощенье,
Вам дадим святой водицы
И в честь праздника умыться!
И с собой еще нальем,
Чтоб и ваш стал чистым дом,
Соль святую к образам -
Чтоб жилось богато вам.
В день морозный на Крещенье
Вы примите приглашенье:
Приходите в теплый дом,
С пирогами чай попьем!