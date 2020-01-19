Оригинальные поздравления с Крещением Господним 2020: музыкальные открытки, видео

Крещение Господне, или Богоявление считается одним из самых больших и долгожданных церковных праздников. Дата празднования неподвижна и каждый год выпадает на одно и то же число - 19 января. В 2020 году этот день приходится на воскресенье.

В этот великий праздник верующие получают чудесную возможность духовно очиститься и укрепить здоровье, окунувшись в морозную прорубь или просто умывшись крещенской водой. В день Крещения также важно поздравить всех родных, друзей и просто хороших знакомых с этим великим праздником, подарив им хорошее настроение. Ну а лучше всего это сделать с помощью оригинальных музыкальных открыток или шуточных строк. "Апостроф" собрал самые необычные поздравления с Крещением Господним 2020 и забавные видеопоздравления.

На Крещение, мой дружок,

Не забудь про холодок,

Потеплее одевайся,

За водичкой отправляйся.

Все грехи свои возьми

В прорубь тихо окуни,

Чтобы чистой, без греха

Стала жизнь твоя легка.

К нам пришла пора Крещенья,

Скинь одежду - и вперед!

От грехов твоих прощение

Только прорубь принесет.

Ни одной ногой, ни парой,

Окунайся с головой,

Чтобы организм трухлявый

Бодрый стал и молодой!

Чтобы не было болезней,

Не ломило чтоб костей,

В день Крещения святого

В прорубь ты ныряй скорей!

Пусть крещенская водичка

Так тебя взбодрит,

Чтоб леталось шустрой птичкой

И забылось, где болит!

Заходите на Крещенье:

Будет вам и угощенье,

Вам дадим святой водицы

И в честь праздника умыться!

И с собой еще нальем,

Чтоб и ваш стал чистым дом,

Соль святую к образам -

Чтоб жилось богато вам.

В день морозный на Крещенье

Вы примите приглашенье:

Приходите в теплый дом,

С пирогами чай попьем!