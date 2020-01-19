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Поздравления с Крещением Господним 2020: короткие смс и красивые открытки

воскресенье, 19 января 2020, 06:02
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Фото: pixabay.com

Крещение Господне относится к самым почитаемым церковным праздникам. Традиционно православные христиане отмечают Крещение 19 января – в 2020 году он приходится на воскресенье.

В этот великий праздник принято освящать воду, купаться в проруби, ходить в гости или принимать родственников и друзей у себя дома. Если нет возможности встретиться с близкими за праздничным столом, можно их поздравить оригинальной открыткой или отправить душевное смс-поздравление. "Апостроф" собрал самые красивые картинки со стихами, а также короткие тексты.

Смс-поздравления с Крещением Господним

Пусть крещенская вода
Бодрость даст на все года!
Вам желаем не болеть
И душою молодеть!

Желаю в светлое Крещение
Здоровья, счастья, много сил.
Чтоб все надежды и стремления,
Господь для вас осуществил!

Желаем в проруби Крещенской
Болезни с бедами прогнать,
Чтоб стать невинным, как младенец,
Как рубль новенький сиять!

Сегодня каждый - водолаз!
Мороз не ощутим!
С Крещением Господним вас,
Поздравить мы хотим!

Ты в Крещение не зевай,
Тело в прорубь окунай.
Потом водочки налей,
Тело изнутри согрей.

С Крещением вас! Желаю счастья,
Добра, гармонии и сил,
Чтоб каждый день обычных будней
Тепло и радость приносил!

Сегодня вода обладает огромной силой, которая способна на чудеса. Желаю тебе сегодня самому убедиться в этом, пусть она очистит душу от негатива и подарит телу крепкое здоровье.

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