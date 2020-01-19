Поздравления с Крещением Господним 2020: короткие смс и красивые открытки

Крещение Господне относится к самым почитаемым церковным праздникам. Традиционно православные христиане отмечают Крещение 19 января – в 2020 году он приходится на воскресенье.
В этот великий праздник принято освящать воду, купаться в проруби, ходить в гости или принимать родственников и друзей у себя дома. Если нет возможности встретиться с близкими за праздничным столом, можно их поздравить оригинальной открыткой или отправить душевное смс-поздравление. "Апостроф" собрал самые красивые картинки со стихами, а также короткие тексты.
Смс-поздравления с Крещением Господним
Пусть крещенская вода
Бодрость даст на все года!
Вам желаем не болеть
И душою молодеть!
Желаю в светлое Крещение
Здоровья, счастья, много сил.
Чтоб все надежды и стремления,
Господь для вас осуществил!
Желаем в проруби Крещенской
Болезни с бедами прогнать,
Чтоб стать невинным, как младенец,
Как рубль новенький сиять!
Сегодня каждый - водолаз!
Мороз не ощутим!
С Крещением Господним вас,
Поздравить мы хотим!
Ты в Крещение не зевай,
Тело в прорубь окунай.
Потом водочки налей,
Тело изнутри согрей.
С Крещением вас! Желаю счастья,
Добра, гармонии и сил,
Чтоб каждый день обычных будней
Тепло и радость приносил!
Сегодня вода обладает огромной силой, которая способна на чудеса. Желаю тебе сегодня самому убедиться в этом, пусть она очистит душу от негатива и подарит телу крепкое здоровье.