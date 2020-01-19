Поздравления с Крещением Господним 2020: короткие смс и красивые открытки

Крещение Господне относится к самым почитаемым церковным праздникам. Традиционно православные христиане отмечают Крещение 19 января – в 2020 году он приходится на воскресенье.

В этот великий праздник принято освящать воду, купаться в проруби, ходить в гости или принимать родственников и друзей у себя дома. Если нет возможности встретиться с близкими за праздничным столом, можно их поздравить оригинальной открыткой или отправить душевное смс-поздравление. "Апостроф" собрал самые красивые картинки со стихами, а также короткие тексты.

Смс-поздравления с Крещением Господним



Пусть крещенская вода

Бодрость даст на все года!

Вам желаем не болеть

И душою молодеть!

Желаю в светлое Крещение

Здоровья, счастья, много сил.

Чтоб все надежды и стремления,

Господь для вас осуществил!

Желаем в проруби Крещенской

Болезни с бедами прогнать,

Чтоб стать невинным, как младенец,

Как рубль новенький сиять!

Сегодня каждый - водолаз!

Мороз не ощутим!

С Крещением Господним вас,

Поздравить мы хотим!

Ты в Крещение не зевай,

Тело в прорубь окунай.

Потом водочки налей,

Тело изнутри согрей.

С Крещением вас! Желаю счастья,

Добра, гармонии и сил,

Чтоб каждый день обычных будней

Тепло и радость приносил!

Сегодня вода обладает огромной силой, которая способна на чудеса. Желаю тебе сегодня самому убедиться в этом, пусть она очистит душу от негатива и подарит телу крепкое здоровье.