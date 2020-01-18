Крещение Господне 2020: традиции и главные запреты на праздник

Ежегодно 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне, или Богоявление - самый почитаемый церковный праздник в году. В этот день верующие вспоминают важнейшее событие, а именно - обряд крещения, совершенный Иисусом Христом в реке Иордан.

Этот праздник окутан множеством обрядов и традиций, которые сохранились и до наших дней. "Апостроф" расскажет, как праздновать Крещение Господне и что нельзя делать в праздник.

Традиции и обычаи на Крещение

Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник, верующие люди соблюдают строгий пост. Главным блюдом, как и на Рождество, является кутья.

В канун Крещения в храмах и водоемах начинают освящать воду. Этот обряд совершается непосредственно и в сам праздник, 19 января. Употреблять крещенскую воду можно в течение всего года. Святой водой принято окроплять жилище, вещи, пить во время болезни, а также наносить на больные места. Хранить святую воду принято в доме возле икон.

Еще одной традицией праздника считается купание в ледяном водоеме. Считается, что вода в проруби после освящения священнослужителем обладает такой же чудодейственной силой, как и вода в реке Иордан. В народе говорят, что погружение в морозную купель дает возможность духовно очиститься и укрепить здоровье. А чтобы ныряние в прорубь не нанесло вреда здоровью, нужно знать основные правила.

Что нельзя делать на Крещение



Главным запретом Крещения Господня является любая работа по дому - нельзя убирать, шить, стирать, строить и заниматься рукоделием.

19 января нельзя ссориться и ругаться, особенно с членами семьи. Также не рекомендуется в этот день жаловаться на судьбу, клеветать, а также ругаться матом.

Перед погружение в ледяную воду на Крещение не стоит употреблять спиртные напитки. Спиртное просто расширяет сосуды и дает ложное ощущение тепла. Человек, находящийся в проруби под действием алкоголя, не сильно чувствует холод и может пробыть в воде намного больше, чем положено. А это чревато сильным обморожением.

Нельзя плакать в праздник, иначе есть риск лить слезы и до следующего года.

На Крещение Господне не рекомендуется выбрасывать мусор, поскольку вместе с ним можно лишиться семейного счастья.

Не стоит 19 января оставлять обувь за порогом - это может привести к болезни.

загрузка...