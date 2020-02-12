Картину одесского художника купили в Лондоне за крупную сумму: подробности истории

В Лондоне на закрытом аукционе выкупили картину известного одесского художника Harry Lisа за 10 тысяч долларов для частной коллекции, имя покупателя-коллекционера не разглашается.

Harry Lis - молодой одесский художник, картины которого являются частью как украинских музеев, так и частных коллекций США, Польши и Израиля.

Художник, по его словам, дает видение жесткой обыденности, за что его выставки неоднократно запрещались из-за цензуры и свойственной им откровенности с социальным подтекстом. В частности, Harry Lis часто иронично высмеивает современный религиозный строй и достаточно критически относится к показательной религиозности.

Следует отметить, что в последние годы волна новых украинских художников становится все более популярной в мире и среди западных коллекционеров, что не может не способствовать развитию художественного рынка в Украине и популяризации украинской арт-культуры на мировое сообщество.

Ранее вышло интервью с художником на одесской информационной платформе "Думская": Эротика в хиджабе и Ленины-содомиты: одесский художник восторгается миром без осуждения.