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Романтические поздравления с Днем святого Валентина 2020 в картинках и видео

пятница, 14 февраля 2020, 09:07
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Фото: pixabay.com

Каждый год 14 февраля всем влюбленным предоставляется дополнительная возможность в очередной раз сказать о своих чувствах. Лучше всего это сделать с помощью красивых музыкальных видеопоздравлений или открыток в форме сердца, которые принято называть валентинками.

Открытка на День влюбленных должна быть милой и трогательной. Ведь именно с помощью валентинки вы можете показать свои чувства любимому человеку, оставить ему особенное послание. "Апостроф" подготовил подборку самых трогательных картинок ко Дню святого Валентина с теплыми пожеланиями.

Открытки ко Дню святого Валентина

Хочу любимого сегодня
Четырнадцатого февраля
С прекрасным праздником любовным
Поздравить, искренне тебя!

Пусть День святого Валентина
Исполнит все твои мечты!
Как на невиданной картине
Заполнит все вокруг цветы.
Тогда, среди цветов прекрасных
Тебя, как посланцы небес,
Пусть навестят любовь и счастье
В день Валентина жди чудес!

Как много разных валентинок кружится в снежном феврале.
Одна из них - моя к тебе!
С Днем всех влюбленных!

Видеопоздравления с Днем святого Валентина

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