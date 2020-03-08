Лучшие поздравления с 8 Марта 2020 в прозе и видео

Праздник 8 Марта - отличный повод показать женщинам свою любовь и уважение. Поздравить дам с Международным женским днем можно стихами, своими словами, картинкой с пожеланиями, музыкальной открыткой или отправив душевное смс. Главное - сделать это с самого утра, ведь внимание любят все девушки, независимо от возраста.

"Апостроф" предлагает подборку лучших поздравлений с 8 Марта своими словами, которые можно адресовать маме, жене, подруге, бабушке или коллеге.

Поздравления с 8 Марта 2020 в прозе



Спешу поздравить с 8 Марта очаровательную, обаятельную и воистину прекрасную женщину! Пусть праздник весны придет со своим лучшим подарком в виде отличного настроения, счастья и душевного подъема. В этот день остается пожелать только чистой, настоящей любви, верности и, конечно же, отменного здоровья.

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Самый нежный, светлый и прекрасный день в году - 8 Марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни! С праздником!

С 8 Марта, моя прекрасная! В этот день, весны и цвета, хочу поблагодарить за красоту и нежность, которую ты даришь каждый день. Желаю быть самой счастливой, желанной, любимой, очаровательной, милой и потрясающей. Будь здоровой, удачливой, независимой, легкой и обаятельной. С праздником тебя!

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Как обычно, 8 марта все мужчины хлопочут о том, как порадовать женщин, а я просто обниму мою любимую и, вручив подарок, скажу о том, что люблю! Пусть в этот праздник в твоем сердце поселится теплое счастье, пусть твои глаза всегда сияют, а ты долгие годы остаешься такой же прекрасной!

В этот чудесный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.

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Поздравляю с 8 Марта! Пусть каждый день дом будет наполнен цветами и улыбками, женское счастье не обходит стороной, тепла, любви и красоты. Близкие пусть радуют и дарят яркие эмоции и новые впечатления. Успехов и процветания!