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Лина Костенко празднует юбилей: лучшие стихи и песни на ее тексты, видео

четверг, 19 марта 2020, 13:21
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В четверг, 19 марта, одной из самых известных украинских поэтесс, Лине Костенко, исполнилось 90 лет.

Костенко – живой классик украинской литературы, поэтесса-шестидесятница, почетный профессор "Киево-Могилянской академии" и один из регулярных лидеров различных рейтингов самых известных людей страны.

Поэтесса родилась 19 марта 1930 года в Киевской области. Первый поэтический сборник "Лучи земли" издала в 1957 году. С 1961 до 1977 года принципиально не печаталась. Среди ее самых известных произведений – "Берестечко", "Маруся Чурай", сборники поэзии "Паруса", "Лучи земли", "Сад нетающих скульптур", прозаический роман "Записки украинского сумасшедшего".

В сети публикуют множество видео, на которых украинцы читают стихи Костенко.

На стихи Лины Костенко было создано множество песен.

А вот стихи Лины Костенко в исполнении автора:

Как ранее сообщал "Апостроф", 12 марта в городе Буча под Киевом умерла юная украинская поэтесса Инелла Огнева.

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