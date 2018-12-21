Полиция попала в скандал с "избиением" женщин в метро Киева: фото и неожиданные подробности

Сотрудников полиции в Киеве обвинили в избиении группы женщин в метро Киева: их, в свою очередь, подозревают в воровстве и нападении на полицейских.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Максим Ярош.

Об избиении женщин заявила их адвокат, Светлана Оснач. По ее словам, 20 декабря полицейские незаконно задержали ее клиентку с родственницами, завели в комнату полиции, раздели, угрожали изнасилованием и, в конце концов, избили.

В то же время, активист Максим Ярош утверждает, что полицейские проводили задержание в рамках борьбы с воровством в киевском метро, а во время обыска женщины-карманницы напали на них.

В отделе коммуникации полиции Киева заявили, что про инцидент сообщили сотрудникам управления внутренней безопасности. Также будет проведена проверка имеющейся информации, начато служебное расследование.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывших сотрудников полиции, которые в метро Харькова избивали людей, отпустили из СИЗО под залог: один из них уже пытается через суд восстановиться на должности.