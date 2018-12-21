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Пьяный неадекват устроил опасные гонки с полицией по ночному Киеву: фото

пятница, 21 декабря 2018, 12:39

В ночь на 21 декабря около 03:15 на улице Набережно-Рыбальской в Киеве пьяный водитель Skoda Octavia вылетел с дороги и врезался в столб.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам водителя автомобиля, он ехал по Набережно-Рыбальской в сторону проспекта Степана Бандеры. На повороте машину занесло, после чего водитель вылетел с проезжей части где врезался в столб и бетонный парапет. Проехав еще метров 30 автомобиль остановился. К счастью, обошлось без пострадавших.

Парень, который сидел за рулем, при общении с полицейскими утверждал, что он не употреблял алкоголь. Однако водитель на месте прошел тест на Драггер, который показал 1,62 промилле ( в 8 раз выше нормы).

На водителя был составлен протокол за вождение в нетрезвом состоянии, а также за совершение дорожно-транспортного происшествия. На месте работала патрульная полиция. Детали случившегося выясняются.

Как сообщал "Апостроф", поздно вечером в четверг, 20 декабря, в центре Киева произошло серьезное ДТП.

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