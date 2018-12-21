В Киеве разбился строитель, выпав из окна: опубликованы фото

В пятницу, 21 декабря, в Киеве во время ремонтных работ на стройке погиб 29-летний мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел на проспекте Победы, там в многоэтажном жилом доме строитель устанавливал окна в одной из квартир. У мужчины оборвалось альпийское снаряжения и он упал с высоты. Пострадавший получил множество травм несовместимых с жизнью, он погиб на месте до приезда медиков.

Как выяснилось, строителю было 29 лет и он проживал в Киеве. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве спасатели спасли мужчину, который упал с моста в реку Днепр. Как оказалось, мужчина упал у второй опоры моста и, к счастью, он упал в воду, а не на лед.