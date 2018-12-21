В сети показали фото вора, устроившего в Киеве кровавые разборки

В Киеве полиция задержала мужчину, который порезал свою сожительницу.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Правоохранители Шевченковского управления полиции задержали Юрия Леонидовича 1967 года рождения. Он в четверг, 20 декабря, в состоянии алкогольного опьянения порезал свою сожительницу так, что та оказалась в реанимации.

Полицейским злоумышленник не смог объяснить мотивы своего поступка, ссылаясь на действия водки. Как выяснилось, ранее мужчину уже задерживали за кражи, а также он был осужден за нанесение телесных повреждений жене.

"В последнее время будто стал на правильный путь и устроился на работу дворником. Но вчера что-то опять пошло не так. Нализавшись водки, к Юрию "пришла белочка" и он порезал свою сожительницу...", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Житомире пьяный посетитель магазина устроил кровавые разборки, набросившись с ножом на хозяина торгового помещения. А на Прикарпатье задержали мужчину, который с топором набросился на полицейских. Также ранее во Львове студенты устроили кровавые разборки.