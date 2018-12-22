РУС. | УКР.

суббота, 22 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 декабря

18:00
Суд разрешил задержание экс-министра времен Януковича
17:56
Реал - Аль-Айн: стартовые составы
17:55
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования в Нове Место
17:43
Протесты во Франции: появились новые данные о числе погибших
17:28
Взрыв на ярмарке во Львове: появилось новое видео и данные о состоянии пострадавших
17:28
Тарута рассказал, как повысить обороноспособность Украины
17:21
Украинский биатлонист вошел в десятку лучших на Кубке мира
17:11
Супрун анонсировала революционное нововведение в аптеках
17:09
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужской гонки преследования в Нове Место
17:05
У Гриценко появились новые сторонники: что известно
16:53
​Взрыв во Львове: появилась свежая информация от полиции
16:46
В КГГА рассказали, сколько работников "спасают" Киев от непогоды
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Человек без комплексов: в сети показали видео с необычным пассажиром в киевском метро

суббота, 22 декабря 2018, 13:30

В сети разместили видео из киевского метро, где мужчина вел себя очень необычно.

Ролик опубликовал ресурс "Киев Лайф" на своей странице в социальной сети Facebook.

"Когда решил отдохнуть от рабочей недели, а тебе сказали что сегодня рабочая суббота", - написали под видеозаписью.

На видео запечатлели мужчину, который решил выпить пиво в метро, однако не просто из бутылки. Он, сидя в поезде с другими пассажирами, достал банку с напитком и налил его в стеклянный стакан, в котором обычно подают напитки в заведениях.

Как ранее сообщал "Апостроф", сеть впечатлило видео, как в одном из ресторанов Киева официанты бросили торты в лицо девушкам, которые вели себя агрессивно.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: