Человек без комплексов: в сети показали видео с необычным пассажиром в киевском метро

В сети разместили видео из киевского метро, где мужчина вел себя очень необычно.

Ролик опубликовал ресурс "Киев Лайф" на своей странице в социальной сети Facebook.

"Когда решил отдохнуть от рабочей недели, а тебе сказали что сегодня рабочая суббота", - написали под видеозаписью.

На видео запечатлели мужчину, который решил выпить пиво в метро, однако не просто из бутылки. Он, сидя в поезде с другими пассажирами, достал банку с напитком и налил его в стеклянный стакан, в котором обычно подают напитки в заведениях.

Как ранее сообщал "Апостроф", сеть впечатлило видео, как в одном из ресторанов Киева официанты бросили торты в лицо девушкам, которые вели себя агрессивно.