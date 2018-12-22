В Киеве арестовали полицейского, который напал с ножом на школьницу

В Киеве арестовали полицейского, который напал с ножом в парке на 12-летнего ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Отмечается, что 22 декабря Печерский райсуд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Разбойное нападение произошло 20 декабря возле кинотеатра "Тампере". 22-летний работник правоохранительного органа напал на девочку, которая возвращалась домой по парку. Угрожая ножом, полицейский завладел мобильным телефоном ребенка и пытался скрыться, однако его успели задержать прохожие, которые стали свидетелями нападения.

Для того, чтобы избежать ответственности, мужчина пытался воспользоваться своим статусом полицейского и служебным удостоверением.

Правоохранителю инкриминируют совершение преступления, предусмотренное ст. 187 УК Украины (разбой).

Как сообщал "Апостроф", ранее полиция попала в скандал с "избиением" женщин в метро Киева.