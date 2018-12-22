В Киеве грузовик снес три авто: опубликованы фото с места ЧП

В субботу, 22 декабря, в Киеве произошло масштабное ДТП с участием грузового автомобиля и трех легковых машин.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"На спуске, перед метро Голосеевская, грузовик не справился с управлением, не смог затормозить и снес на своем пути 3 автомобиля. Информация о наличии пострадавших уточняется. На месте работает полиция", - говорится в сообщении.

На фото можно увидеть несколько автомобилей, которые скопились в одном месте. Обстоятельства аварии уточняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло очередное смертельное ДТП по вине пьяного водителя. В результате удара погибла пассажирка Mercedes, которую после аварии зажало в разбитом авто. Она была беременной.