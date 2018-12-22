​В Киеве охрана супермаркета жестоко избила ногами двух парней: видео

В Соломенском районе Киева охрана супермаркета "Фора" избила ногами покупателей, которые отказались платить за покупку.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"В магазине Фора, что на остановке трамвая Полевая, два молодых человека не хотели оплачивать товар, после чего работники магазина вызвали охрану. По приезду, работники этого агенства вели себя крайне агрессивно, а затем просто налетели на парней и начали избивать. Закончилось тем, что охранники вывели этих людей на улицу и там дальше били. Хотелось бы напомнить, что эти "пустынные орлы" имеют право лишь вызвать полицию, все остальное - их самодеятельность, которую вы можете смело игнорировать", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", сотрудников полиции в Киеве обвинили в избиении группы женщин в метро Киева: их, в свою очередь, подозревают в воровстве и нападении на полицейских.