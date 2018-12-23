РУС. | УКР.

воскресенье, 23 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 декабря

17:56
Украинские пограничники в Азовском море получили новый катер: фото
17:30
В "Динамо" приняли неожиданное решение по новогодним сувенирам из-за российского клуба
17:27
Под Киевом автобус с пассажирами врезался в трактор: опубликовано фото
16:58
SpaceX с пятого раза запустили ракету с важным военным спутником: яркое видео
16:56
В России видный чиновник отправил дочь на отдых для малоимущих: в сети скандал
16:38
Кубок мира по биатлону: результаты и видео женского масс-старта в Нове Место
16:26
Под Киевом на стройке нашли тело зверски убитой женщины: детали
16:25
Две украинские биатлонистки вошли в топ-20 в масс-старте на Кубке мира
15:57
У Трампа подметили замашки, которые угрожают всему миру
15:28
Погода в Украине на Новый год: синоптик озвучила первый прогноз
14:59
В Киеве перекрывали станцию метро: что известно
14:50
В команде украинского боксера сделали заявление о возможном поединке с Ломаченко
Все новости

Похищения людей в Киеве: названы самые опасные районы

воскресенье, 23 декабря 2018, 12:45

Правоохранители рассказали, сколько случаев пропавших без вести зафиксировали в Киеве в период с 1 января по 27 ноября 2018 года и в каких районах теряются чаще всего.

Об этом пишет Информатор.

По данным издания, неутешительный рейтинг возглавил Соломенский район. Здесь люди пропадали 59 раз. На втором месте – Деснянский район с 44 случаями. Третью позицию по количеству пропавших занял Оболонский район, в котором за указанный период люди терялись 35 раз.

По 34 случая правоохранители зафиксировали в Шевченковском и Голосеевском районах. Немного меньше – 33 случая пропажи людей – у Днепровского района.

Что касается мест в Киеве, где пропадают реже всего, то здесь тройку замыкает Дарницкий район, где искали 15 человек. Наименьшее количество раз терялись люди в Подольском районе – 7 раз и Печерском – всего 4 раза.

Как сообщал "Апостроф", 30 августа в Киеве неизвестные избили и силой затолкали в машину мужчину, увозя его в неизвестном направлении.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: