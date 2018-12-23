Похищения людей в Киеве: названы самые опасные районы

Правоохранители рассказали, сколько случаев пропавших без вести зафиксировали в Киеве в период с 1 января по 27 ноября 2018 года и в каких районах теряются чаще всего.

Об этом пишет Информатор.

По данным издания, неутешительный рейтинг возглавил Соломенский район. Здесь люди пропадали 59 раз. На втором месте – Деснянский район с 44 случаями. Третью позицию по количеству пропавших занял Оболонский район, в котором за указанный период люди терялись 35 раз.

По 34 случая правоохранители зафиксировали в Шевченковском и Голосеевском районах. Немного меньше – 33 случая пропажи людей – у Днепровского района.

Что касается мест в Киеве, где пропадают реже всего, то здесь тройку замыкает Дарницкий район, где искали 15 человек. Наименьшее количество раз терялись люди в Подольском районе – 7 раз и Печерском – всего 4 раза.

Как сообщал "Апостроф", 30 августа в Киеве неизвестные избили и силой затолкали в машину мужчину, увозя его в неизвестном направлении.