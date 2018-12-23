Пьяный зампрокурора попал в ДТП в Киеве: детали

В субботу, 22 декабря, первый заместитель прокурора Волынской области Игорь Цюприк, будучи выпившим, устроил серьезную аварию в Киеве.

Об этом сообщает Обозреватель.

Как передает издание, ДТП произошло на мосту Патона около 17:30. Прокурор, находясь за рулем Toyota Land Cruiser Prado, потерял контроль из-за несоблюдения дистанции и столкнулся с AUDI A3.

Как рассказали свидетели ЧП, Цюприк был в состоянии алкогольного опьянения и отказался от проведения экспертизы на месте ДТП.

Прибывшие на место аварии медики, доставили его в больницу скорой медицинской помощи на улице Братиславской с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма и сотрясением головного мозга.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве произошло очередное смертельное ДТП по вине пьяного водителя, в результате которого погибла беременная.