В Киеве Daewoo устроил жесткое ДТП с переполненной маршруткой: фото и видео

В субботу, 22 декабря, в Киеве произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, полного людьми.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя фото и видео с места аварии.

"На улице Вышгородской произошло ДТП: Daewoo vs маршрутный автобус Богдан. По предварительной информации, водитель легковушки, поворачивая, не предоставил преимущество автобуса, который двигался по главной. В момент авария маршрутка была полна людей, но, к счастью, никто не травмировался", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 20 декабря на проспекте Леся Курбаса в Киеве на путепроводе столкнулись Mercedes A130 и автобус №9, вследствие чего погибла беременная женщина. Помимо этого, авто нардепа Ирины Сысоенко по дороге с похорон протаранил пьяный водитель.