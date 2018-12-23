В Киеве остановили пьяного "в дрова" водителя-тусовщика: опубликованы фото

В Киеве полиция задержала нетрезвого водителя, который врезался в здание ночного клуба в центре столицы, едва не сбив при этом троих человек.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Алексей Сергеевич так сильно хотел тусоваться в клубе "Heaven", что решил не терять время на парковку и т.д., а просто прямиком заехать на своей Toyota внутрь. Его не смущало то, что он едва не сбил сразу трех человек, потому что он "в дрова готов", - сказано в сообщении.

При этом, от прохождения теста на состояние опьянения мужчина отказался, заявив сотруднику полиции, "не могу, командир".

Как сообщал "Апостроф", ранее пяный неадекват устроил опасные гонки с полицией по ночному Киеву.