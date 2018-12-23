В Киеве перекрывали станцию метро: что известно

В Киеве станцию метро "Лыбидская" на "синей" линии закрывали для пассажиров на вход и выход.

Об этом в воскресенье, 23 декабря, сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что в настоящее время проводится проверка анонимной информации о заминировании станции.

"Станция "Лыбедская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании, проводится проверка", - сказано в сообщении.

Позже в метрополитене добавили, что после осмотра станции взрывоопасных предметов не обнаружили.

"Работаем в обычном режиме", - сообщили в подземке.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в субботу, 22 декабря, эвакуировали центральный железнодорожный вокзал из-за сообщения о заминировании.