В Киеве заметили двойного "героя парковки": фото

В Киеве заметили очередного "героя парковки", который нарушил сразу два пункта ПДД.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Наглого водителя увидели прохожие у торгового центра "МегаСити". Водитель автомобиля марки Subaru с номерами AM2333AT оставил свое транспортное средство одновременно на тротуаре и пешеходном переходе.

"Парковочку на пешеходном переходе заказывали? Нет? А водитель Subaru (AM2333AT) у ТЦ "МегаСити" уже выполнил", - говорится в сообщении. Также к посту прикрепили несколько фотографий машины нарушителя ПДД.

Как сообщал "Апостроф", в центре Киева отличился "герой парковки", который помешал проезду троллейбуса. А на улице Межигорской было остановлено движение трамваев из-за припаркованного на рельсах автомобиля. Также аналогичная ситуация произошла и 4 декабря в Киеве на улице Гната Хоткевича.